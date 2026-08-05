Son Mühür/ Beste Temel- İzmir sokakları, ritmini asırlık geleneklerden alan dev bir sahneye dönüşüyor. Geçtiğimiz kasım ayında "İzmir'de zeybek bilmeyen kalmasın" sloganıyla yola çıkan Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, bir yılı geride bırakmadan tam 500 kişilik koca bir aileye ulaştı.

Kentte meslekler, unvanlar ve yaşlar bir kenara bırakıldı. Bir yanda gündüz çizim yapan bir mimar, diğer yanda emekli bir kimyager aynı hizada diz kırıyor, pistte yan yana efeleniyor.

Efelerin mirası 7’den 77’ye elden ele

Belediye personelinden 18 yaşındaki gençlere, emeklilerden mimarlara kadar geniş bir kesim provalarda ter döküyor. Ücretsiz düzenlenen eğitimler, sadece pistte adım atmayı öğretmiyor; kent insanı arasında beklenmedik dostluk köprüleri kuruyor. Ekip, ilk büyük sınavını ise Çanakkale Zaferi için hazırlanan "Uyan Memet" projesiyle verdi. Sahnedeki performans, kısa sürede çığ gibi büyüyen bu ilginin tesadüf olmadığını kanıtladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Ahmet Diker, hedeflerinin sınırlı bir kurs alanı yaratmak olmadığını vurguluyor. Diker'e göre amaç; Anadolu’nun renklerini kent kültürüne katmak ve zeybeği her evde oynanır kılmak. Üstelik proje sadece Ege ile sınırlı kalmayacak. Yeni dönemde Türk halk oyunlarının yanı sıra dünya dansları da programa ekleniyor.

"Oğlumun düğününde pistte olacağım"

Her üyenin kursa başlama hikayesi başka bir heyecana dayanıyor. İçindeki zeybek tutkusunu yıllarca ertelemek zorunda kalan emekli kimyager Ali Erhan, 6 aylık çalışmanın sonunda hayalini gerçeğe dönüştürdü. Erhan, önümüzdeki günlerde dünyaevine girecek olan oğlunun düğününde efeler gibi zeybek dönecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Mimar Neşem Uysal ise gündüzün yoğun iş temposunu akşamları halk oyunlarıyla atıyor. Çocukluk anılarına geri döndüğünü belirten Uysal, farklı mesleklerden insanlarla aynı ritimde buluşmanın kendisine büyük bir zihinsel tazelik kattığını söylüyor.

Evden çıktılar, sahneye adım attılar

Grup içinde sosyalleşmenin ve birlikte üretmenin getirdiği o neşeli hava hemen göze çarpıyor. Restorasyon mezunu Meltem Ünal, kursun özellikle belli bir yaşın üzerindeki kentliler için adeta bir hayat öpücüğü olduğunu aktarıyor. Yalnızca dans etmekle kalmadıklarını, birbirlerine her konuda destek olan büyük bir aileye dönüştüklerini anlatıyor.

Aydınlı emekli Gökhan Günpay içindeki o eski coşkuyu bu salonda yeniden bulurken, ekibin 18 yaşındaki en genç üyelerinden Sudenaz Kavrayıcı ise farklı kuşaklarla bir arada olmanın tadını çıkarıyor.

Pistten yükselen davul zurna sesleri, İzmir'in bu kültürel mirası geleceğe taşımaya ne kadar kararlı olduğunu net bir şekilde özetliyor.