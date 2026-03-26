Ünlü isimlere yönelik yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul’da adliyeye sevk edildi. Aralarında iş dünyası ve magazin camiasından dikkat çeken isimlerin bulunduğu şüpheliler hakkında mahkeme kararını verdi.

Gece yarısı operasyonu: Tanınmış isimler gözaltında

Soruşturma kapsamında gece saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan isimler arasında Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Güzide Duran ve Didem Soydan da yer aldı. Toplam 14 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Adliyede yoğun mesai: İfadeler tamamlandı

Adliyeye getirilen şüphelilerin ifade işlemleri gün boyunca sürdü. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tüm şüphelilerin ifadeleri alındı ve dosya mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme kararını açıkladı

Mahkeme, şüpheliler hakkında farklı adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmetti. Karar kapsamında:

Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan ve Güzide Duran hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Ferhat Aydın ve Mustafa Berhan Perinçekli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Soruşturma devam ediyor

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve yeni gelişmelerin yaşanabileceğini belirtti. Dosyada adı geçen diğer şüphelilere ilişkin incelemelerin devam ettiği öğrenildi.