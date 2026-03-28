Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye-Ölüdeniz yolunda sürdürdüğü yol ve altyapı çalışmalarında sona yaklaştı. Büyükşehir Belediyesi, bölgenin en önemli turizm güzergâhlarından biri olan yolu yenileyerek turizm sezonuna yetiştirmeyi hedefliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekiplerince yürütülen proje kapsamında çalışmalar etap etap ilerliyor. İlk etap olan Patlangıç-Ovacık hattında tüm imalatlar tamamlandı. Bu etapta 2,5 kilometre PMT serimi, bitümlü temel ve binder asfalt çalışmaları yapılırken, 2,1 kilometre otokorkuluk ve 300 metre bordür imalatı gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda yolun ortalama genişliği 15 metreye çıkarıldı.

Ovacık-şehir İçi hattında çalışmalar sürüyor

İkinci etapta Ovacık-şehir içi güzergâhında ise altyapı ve üstyapı çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor. Bu kapsamda 7 kilometrelik yağmur suyu hattı, kaldırım düzenlemeleri, 3,5 kilometre sıcak asfalt serimi, istinat duvarı yapımı ve dönel kavşak düzenlemeleri ile birlikte 500 metre otokorkuluk imalatı gerçekleştiriliyor. 7 kilometrelik yağmur suyu hattının tamamlanmasıyla bölgede yaşanan su baskınlarının önüne geçilecek.

Hisarönü-Ölüdeniz etabı tamamlandı

Hisarönü-Ölüdeniz hattını kapsayan üçüncü etapta ise çalışmalar tamamlandı. Bu etapta 2,65 kilometre BSK ve PMT serimi yapılırken, 1,173 kilometre otokorkuluk, 2,2 kilometre içme suyu hattı, 2,73 kilometre bordür, 1,865 kilometre parke ve 2,55 kilometre hendek beton kaplama çalışmaları tamamlandı.

Ayrıca birinci ve üçüncü etaplarda toplam 3 kilometre motorcu dostu bariyer imalatı da hayata geçirildi. Toplamda 13,5 kilometrelik ulaşım güzergâhı oluşturuluyor. Dördüncü etap olan Ölüdeniz-Kayaköy yolunda ise 2 kilometrelik 200’lük duktil içme suyu hattı, 2,5 kilometre sıcak asfalt, yağmur suyu hattı, kaldırım düzenlemeleri, bin metre otokorkuluk ve hendek betonu çalışmaları tamamlandı.