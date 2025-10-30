Son Mühür- Brighton & Hove Albion forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, nişanlısı Sera Vrij’in doğum gününü unutulmaz bir jestle kutladı.

Mart ayında evlilik teklifinde bulunduğu Vrij’e romantik bir sürpriz hazırlayan Kadıoğlu, sosyal medyada gündem oldu.

İlk doğum gününü anne olarak kutladı

Geçtiğimiz haftalarda ilk bebekleri Felicia Sofia’yı kucaklarına alan çift, bu kez Sera Vrij’in 29. yaş günü için mutluluğunu paylaştı.

Sera Vrij, Instagram hesabından kızı ve nişanlısıyla birlikte çekildiği kareleri paylaşarak şu ifadeleri kullandı: “Anne olarak ilk doğum günüm. Kalbim her zamankinden daha dolu.”

Her gün için bir gül

Sera Vrij’in paylaşımlarında en dikkat çeken detay, Ferdi Kadıoğlu’nun doğum günü hediyesi oldu. Milli futbolcu, sevgilisine, “Bebeğimizi taşıdığın her gün için bir gül” notuyla 280 adet kırmızı gül gönderdi. Kadıoğlu’nun bu düşünceli hediyesi, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı.