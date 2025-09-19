Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında bu akşam deplasmanda Göztepe’ye konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın video yardımcı hakemi (VAR) Erkan Engin ile ilgili sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Siyah-beyazlı kulüp, paylaşımında “Lütfen bugün ‘VAR’ ol Erkan Engin!” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın paylaşımı, görselde Engin’in önceki Beşiktaş maçlarındaki tartışmalı kararlarına atıfta bulundu.

Kulüp taraftarları ve sosyal medya kullanıcıları, paylaşımı kısa sürede yoğun şekilde yorumladı ve paylaştı.