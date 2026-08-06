UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Avusturya ekibi Sturm Graz ile kozlarını paylaştı. Taraftarı önünde etkili bir futbol sergileyen sarı-lacivertliler, mücadeleyi 2-0 kazanarak tur için avantajlı bir skoru kaptı.

Talisca perdeyi açtı!

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, aradığı golü 10. dakikada buldu. Anderson Talisca'nın attığı golle öne geçen sarı-lacivertliler, erken gelen golün ardından oyunun temposunu elinde tuttu.

Greenwood'dan ilk gol!

Yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen Mason Greenwood, Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktı. İngiliz futbolcu, 45. dakikada attığı golle hem takımının ikinci golünü kaydetti hem de sarı-lacivertli formayla ilk resmi gol sevincini yaşamış oldu.

Rövanş 11 Ağustos'ta!

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 11 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak. Fenerbahçe, Kadıköy'de elde ettiği 2-0'lık avantajı elinde tutarak adını UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yazdırmayı amaçlıyor.