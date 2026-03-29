Kariyerinde olduğu kadar özel hayatında da dikkat çeken adımlarıyla tanınan Fatma Turgut, birden fazla yüksek profilli ilişkiyle gündeme geldi. Sanatçının aşk hayatındaki iniş çıkışlar, müzik kariyerini de doğrudan etkileyen gelişmelere sahne oldu.

Fatma Turgut ile Can Baydar'ın ilişkisi

Fatma Turgut'un bilinen son ciddi ilişkisi müzisyen Can Baydar ile yaşandı. İkili uzun süre birlikte olduktan sonra 2020 yılında evlilik kararı aldıklarını açıklamıştı. Ancak çiftin zaman zaman ayrılık ve barışma süreçleri yaşadığı basına yansıdı. Nişantaşı'da el ele görüntülenerek barıştıkları anlaşılan ikili, ilişkilerini büyük ölçüde kameralardan uzak tutmayı tercih etti.

Can Baydar, kendi şarkılarının söz ve müziğini yazan bir müzisyen. İkilinin birlikte seslendirdiği Yangın Yeri adlı düet de müzikseverlerin beğenisini topladı.

Fatma Turgut ve Can Temiz arasında ne oldu?

Fatma Turgut'un en çok konuşulan ilişkisi, Model grubunun bas gitaristi Can Temiz ile yaşadığı aşk oldu. Hem sahne arkadaşı hem sevgilisi olan Temiz ile olan birliktelikleri oldukça fırtınalı geçti. Çiftin olaylı ayrılığı, grubun 2016'da dağılmasının en önemli nedenlerinden biri olarak gösterildi. Ayrılık sürecinde yaşanan tartışmalar ve kıskançlık krizleri uzun süre magazin manşetlerinde yer aldı.

Can Temiz, ayrılığın ardından grubun stil danışmanı Burcu Erim ile birlikte olmaya başladı ve evlendi. Temiz, solo müzik kariyerine devam ederken çıkardığı bazı parçaların Fatma Turgut'a gönderme içerdiği iddia edildi.

Fatma Turgut kimdir?

Asıl adıyla Fatma Turgut Bayramoğlu, Türk rock ve pop müziğinin en tanınmış kadın seslerinden biri. Model grubunun solisti olarak 2008-2016 yılları arasında büyük başarılara imza attı. Grubun dağılmasının ardından solo kariyerine yönelen Turgut, 2019'da Elimde Dünya adlı ilk solo albümünü yayımladı. Güçlü sahne performansı ve özgün tarzıyla müzikseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.