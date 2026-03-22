İstanbul'un Fatih ilçesinde bilinmeyen bir nedenle bir bina çöktü. Olay, henüz belirlenemeyen sebeplerle gerçekleşirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve acil müdahale ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, enkaz altında olabilecek kişi veya kişilere yönelik arama kurtarma çalışmalarına başladı. Çökme nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri alınırken, bölge trafiğe kapatıldı.

Henüz can kaybı veya yaralı bilgisi paylaşılmazken, yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve çökme nedeninin teknik ekiplerce incelendiği bildirildi.

Gelişmeler geldikçe detaylar kamuoyu ile paylaşılacak.