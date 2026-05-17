İstanbul’un Fethi’nin 573’üncü yıl dönümü, fethin hazırlıklarına ev sahipliği yapan kadim başkent Edirne’de görkemli etkinliklerle kutlandı. "İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar" temasıyla düzenlenen program, unutulmaz anlar yaşattı. Kutlamaların odak noktası ise gökyüzünü aydınlatan bin dronluk dev gösteri ile caddeleri fetih ruhuyla dolduran tarihi yürüyüş oldu.

Tarihin içinde yürüdüler

Akşam saatlerinde Şükrüpaşa İlkokulu önünden başlayan "Büyük Fetih Yürüyüşü", Edirne sokaklarında tarihi yolculuk yaptırdı. Jandarma Genel Komutanlığı Atlı Jandarma Birliği, Mehteran Takımı ve dönemin askeri kıyafetlerini kuşanmış 500’e yakın akıncı ile yeniçerinin katıldığı geçit törenine vatandaş da büyük ilgi gösterdi. Yürüyüşte, İstanbul surlarının yıkılmasında hayati rol oynayan dev şahi toplarının replikalarını taşıyan ahşap arabalar temsili yeniçeriler tarafından çekildi. Coşkulu kalabalığın eşlik ettiği yürüyüş, adım atacak yer kalmayan Selimiye Meydanı’nda son buldu.

Program, Akşemsettin’i temsil eden Eski Cami İmam Hatibi Salih Tatlı’nın yaptırdığı fetih duasının ardından devam etti. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, Eski Cami önünde okunan komando andı ve fetih duaları anlar yaşattı. Yağışlı havaya rağmen meydanı terk etmeyen binlerce vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla mehter ezgilerine ve marşlara ortak oldu. Meydanda sergilenen yerli İHA ve SİHA maketleri de özellikle gençlerin büyük ilgisini çekti; çok sayıda vatandaş bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Gökyüzüne adeta nakşedildi

Etkinlikte bir konuşma yapan Edirne Valisi Yunus Sezer, geçmişte dökülen şahi toplarının yerini bugün yerli ve milli İHA ile SİHA’ların aldığını ifade ederek "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda ilerlediklerini söyledi. Gecenin merakla beklenen finalinde ise teknoloji ve tarih görsel bir şölene dönüştü.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan video mapping uygulamalarının aksine, bu yıl ilk kez bin dron kullanılarak gökyüzünde "Edirne'den İstanbul'a: Mühendisliğin ve Azmin Zaferi" temalı bir canlandırma gerçekleştirildi. Edirne'den yola çıkan fetih ordusunun hikayesini gökyüzüne nakşeden dronlar, Selimiye Camisi’nin eşsiz silüetiyle birleşerek izleyenleri büyüledi.