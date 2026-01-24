Başakşehir Mahallesi Gülbahçe Sokağı’nda park halindeki bir TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle yokuştan kayarak 5 araca çarptı. Kaza, saat 13.30 sıralarında meydana geldi ve sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son Anda Kurtuldular

Görüntülerde TIR’ın önce kaldırıma ardından park halindeki araçlara çarptığı görülürken, bir kişi ve onu yönlendiren başka biri TIR’ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Görgü Tanıkları Anlattı

Kazayı gören Ali Güven, “TIR yukarıda park halindeyken frenleri boşalmış. Frenleri boşalınca buraya doğru kayıyor. Önce kaldırımı, ardından birkaç arabayı ezdi. 6 araçta hasar oluştu. Sokakta çöp atan bir adam TIR’ı görünce kaçtı. Polis ekipleri olay yerine geldi ve tutanakları tuttu” dedi.

Maddi Hasar Oluştu

Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, TIR, kamyon ve 4 otomobilde maddi hasar oluştu. Olay sonrası TIR şoförü geldi ve çekici çağrıldı. Araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.