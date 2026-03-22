Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününde İstanbul genelinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Kentin farklı bölgelerinde görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü gözlenirken, özellikle Boğaz çevresi, Levent ve Zincirlikuyu gibi bölgelerde sis manzaraları dikkat çekti.

Görüş Mesafesi Azaldı, Ulaşım Tedbirleri Önem Kazandı

Sabah saatlerinde etkisini artıran sis, özellikle ana cadde ve yollar üzerinde sürücüleri zor durumda bıraktı. Trafik ekipleri, sürücüleri hızlarını azaltmaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı. Yetkililer, sisin görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdüğünü ve ani frenlemeler ile kazalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Sis Boğaz ve İşlek Bölgelerde Yoğunlaştı

Özellikle Boğaz hattında köprüler ve sahil yolunda etkili olan sis, hem sürücüler hem de yaya güvenliği açısından dikkat çekti. Levent ve Zincirlikuyu gibi işlek bölgelerde de sisin yoğunluğu, şehir manzaralarını adeta hayalet şehrini andırır hale getirdi. Kent sakinleri sosyal medyada paylaştıkları görüntülerle sisin etkisini duyurdu.