İstanbul’un Şişli ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olay, mahallede büyük paniğe neden oldu. Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak’ta bir çöp konteynerinin içinde başı olmayan kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kağıt toplayıcısı fark etti

Edinilen bilgilere göre, saat 20.45 sıralarında bölgede kağıt toplayan bir kişi, çöp konteyneri içerisinde çarşafa sarılı halde bir ceset fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Cesedin kadına ait olduğu belirlendi

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede, cesedin bir kadına ait olduğu ve başının bulunmadığı tespit edildi. Bunun üzerine çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı, sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldı

Olay yeri inceleme ekipleri, çöp konteyneri ve çevresinde detaylı çalışma başlattı. Delil toplama çalışmaları sürerken, cesedin kimliğinin belirlenmesi ve baş kısmının bulunmasına yönelik arama çalışmaları da başlatıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesedin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılması bekleniyor.

Cinayet şüphesi üzerinde duruluyor

Polis ekipleri olayın bir cinayet olabileceği ihtimali üzerinde dururken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Kadının kimliği, ölüm nedeni ve olayın nasıl gerçekleştiği yapılacak otopsi ve soruşturma sonucunda netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.