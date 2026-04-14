SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İstanbul Piyalepaşa Mahallesi’nde geçen Perşembe gününü 20.30'da meydana gelen olayda kasklı bir şüpheli sokağa gelerek Eray Ç.’nin ailesinin yaşadığı eve silahla ateş açtıktan sonra aynı güzergahı kullanarak olay yerinden kaçtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.



Tüm Kamera Kayıtları İncelendi

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmalarında saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin Seyit S. olduğu belirlendi. Şüphelinin olay öncesi ve sonrası hareketleri adım adım incelendi. Şüpheli Seyit S., Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Hacı Ahmet Mahallesi’nde gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında şüphelinin çelik yelek giydiği belirlendi. Şüphelinin sorgusunda 'Kasten yaralama', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Kapkaç' tan toplam 11 suç kaydı bulunduğu öğrenilirken, 'Kasten yaralama' suçundan 2 yıl 4 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.



Eski Kız Arkadaşı Yüzünden Husumetliymiş

İddiaya göre Seyit S.'nin evini kurşunladığı Eray Ç. arasında eski kız arkadaşı nedeniyle husumet bulunduğu, şüphelinin olaydan önce "Akşam çay içmeye geleceğiz" diyerek Eray Ç.'ye tehditte bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde ateş açılan evin girişinde 4 mermi izi tespit edilirken, yan binaya 2 kurşun isabet etti; sokakta ise 1 adet boş kovan bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seyit S., çıkarıldığı mahkemece 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.