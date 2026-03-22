AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul’un Fatih ilçesinde çöken binaya ilişkin yaptığı açıklamada, olay yerindeki durumu ve kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Çelik, “Kalbimiz ve dualarımız, enkaz altında mahsur kalan vatandaşlarımızla birlikte. Canla başla görev yapan arama-kurtarma ekiplerine ve emniyet güçlerine şükran borçluyuz. Tüm vatandaşlarımızın sağ salim kurtulmasını umut ediyor, ailelerine sabır diliyoruz” dedi.

Çelik ayrıca, devletin tüm birimlerinin olayın başından itibaren seferber olduğunu vurgulayarak, kurtarma çalışmalarının koordineli bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

“İstanbul Fatih’te yaşanan bu elim olayda, her vatandaşımızın güvenliği ve enkaz altındakilerin sağ salim çıkarılması için tüm imkanlarımız seferber edilmiş durumda. Süreci yakından takip ediyoruz ve gelişmeleri anlık olarak paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

İlerleyen saatlerde yetkililerden alınacak güncel bilgilerle, kurtarma çalışmalarının devam edeceği ve mağdurlara her türlü desteğin sağlanacağı kaydedildi.