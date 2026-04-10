Kazada yaralanan cip sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 01.00 sıralarında Kağıthane’de Nurtepe Viyadüğü’nün Okmeydanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü alkollü olan 34 MUA 93 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 34 JUV 15 plakalı cipe yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen cipte bulunanlar, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak yolu kısmen trafiğe kapatırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.