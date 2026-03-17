Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci ve yazarlarla iftar programına katılım sağladı. Programda konuşan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

"İsrail'in koçbaşlığını üstlendiği yıkıcı savaş yaşanıyor!"

Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri gündemine alan Erdoğan, "İsrail'in koçbaşlığını üstlendiği yıkıcı savaş yaşanıyor. Masum çocuklar acımasızca katlediliyor. İnsanlar sahibi oldukları topraklarından göç etmeye zorlanıyor. Tamamen keyfi sebeplerle, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı 17 gündür müslümanların ibadetine kapalı tutuyor. Önce Gazze ardından Yemen, Lübnan son olarak da İran'ı hedef alan saldırıların amacının sadece güvenlik olmadığını hepimiz biliyoruz. Vaadedilmiş topraklar hezeyanından kıyamat senaryolarının gündeme getirilmesi tesadüf değildir. Eline güç geçmiş, kendilerini diğer insanlardan üstün gören şebeke bölgemizi adım adım felakete sürüklemektedir. Bize dayatılan gündemlerin çekim alanından kurtulup bu barbarlığın, cinnet halinin yankı uyandıracak şekilde tüm dünyaya anlatılması önemlidir." dedi.

"Bunları da yetiştirecek olanlar sizlersiniz!"

Açıklamalarına devam eden Erdoğan, "Dünya söz ve etki sahibi ülke olduğumuzun bilinciyle ufkumuzu genişletmeli, sınırlarımızın ötesini belirlemeli, takip edilen gazetelere, gazetecilere ve televizyonlara sahip olmalıyız. Kıdemli gazetecilerimizin kurum ve kendilerini bu noktada eğitmen ve mentör olarak görmeleri gerektiğine inanıyorum. Geniş coğrafyamızın fikri hür, kalemi özgür, vicdanlı, milletin değerlerinden beslenen gazetecilere ihtiyacı var. Bunları da yetiştirecek olanlar sizlersiniz. Ortaya koyacağınız çabalarda daima yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.