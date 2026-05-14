Son Mühür- Tokatlı amatör fotoğraf sanatçısı Emre Coruş'un başrolünde olduğu iddialar gündem olmuştu.

Coruş'un çektiği fotoğraf 750 bin fotoğraf arasında ikinci seçilmiş, vize alamayan Coruş'un ödül törenine gidemediği ortaya çıkmıştı.

Ödül törenini kaçıran Emre Coruş'un Fransa'dan kargolanan ödülünün de gümrüğe takıldığı ve sonrasında imha edildiği iddialarının sosyal medyada büyük ses getirmesinin ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Ticaret Bakanlığı basın danışmanı Bekir Kaplan söz konusu iddialarla ilgili yaptığı açıklamada ödülün imha edilmediğini duyurdu.

Kaplan,

''Medyada yer bulan iddialarla ilgili Ticaret Bakanlığımızca gerekli inceleme gerçekleştirilmiş olup; Tokatlı fotoğraf sanatçımız Sayın Emre Coruş’un ödülünün “gümrükte imha edildiği” yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu ödül İMHA EDİLMEMİŞTİR.

Ödülün, hâlihazırda ilgili kargo firmasının deposunda muhafaza edilmekte olduğu ve teslim sürecinin devam ettiği bilgisine ulaşılmıştır.

Ticaret Bakanlığımızca gerekli değerlendirmeler yapılmış, ödülün bu hafta bitmeden sahibine ulaştırılması için ilgili kargo firmasıyla gerekli görüşmeler yapılmıştır.

Ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil eden Sayın Emre Coruş’u bir kez daha tebrik ediyoruz'' mesajı paylaştı.