Son Mühür / Atakan Başpehlivan İYİ Parti Uluslar İlişkiler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, uzun yıllardır donuk olan Türkiye ile Ermenistan arasındaki ticari ilişkilerin sınır kapısının açılmasıyla tekrardan başlayacak olmasını Son Mühür’e değerlendirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda ve tespitlerde bulundu.

Ahmet Erozan: Türkiye’den Ermenistan’a mal yollamak isteyenlerin adresi Gürcistan

2022 yılında Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki başlayan normalleşme sürecini değerlendiren ve AK Parti iktidarının bu noktada kendisine pay çıkartmaya çalıştığının altını çizen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, “Türkiye’den Ermenistan’a mal sevk etmek isteyenler varacağı istasyon olarak Gürcistan’a bir adresi koydular ancak o mal Gürcistan’da kalmadı, Ermenistan’a gitti. İktidar sanki Ermenistan le ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmanın başarısını kendilerine yakıştırmak istiyorlar onun için böyle bir kılıf uyduruyorlar.” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin Ermenistan pazarına ulaşması çok önemli”

Öte yandan, Ermenistan ile Türkiye arasında başlayacak ticari normalleşmenin iki ülkenin de yararına bir konu olduğunu vurgulayan İYİ Partili Erozan, Türkiye’nin komşu bir ülkenin pazarına ulaşmasının pozitif bir etki yaratacağını savunarak şu ifadeleri kullandı: “İleri vadede bu adımın bir faydası olur. Türkiye’deki ekonomik durumun ne kadar sıkıntılı olduğunu dikkate alırsanız, komşumuz olan bir ülkenin pazarın ulaşmak çok önemlidir.”

Ne olmuştu?

Türkiye ile Ermenistan 2022 yılından itibaren karşılıklı sürdürülen normalleşme adımları neticesinde geçtiğimiz günlerde hayata geçirilmek istenen düzenlemeyle iki ülke arasındaki ticaretin kolaylaşması planlanıyor. Konuyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, “"Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve refahın güçlendirilmesi yönünde yakalanan tarihi fırsatın ışığında Türkiye, bölgede iktisadi münasebetlerin geliştirilmesine ve işbirliğinin tüm bölge ülkeleri ile halklarının yararına daha da ilerletilmesine katkı sunmaya devam edecektir.” dedi.