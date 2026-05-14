Son Mühür- CHP'de gündemin üst sıralarındaki yerinden düşmeyen mutlak butlan tartışmaları sürerken, Özkan Yalım ve Muhittin Böcek'in mevcut CHP yönetimini hedef alan itirafları siyaseti hareketlendirdi.

13 yıl boyunca yönettiği CHP'ye geri dönüşü anlamına gelen mutlak butlan tartışmalarına ''Görev verilirse kaçmam'' mesajıyla açık kapı bırakan Kemal Kılıçdaroğlu, 24.Dönem Milletvekili Hüseyin Aygün'ün de gündemindeydi.

Son dönemde yaşananlara dikkat çeken ve ''Böcekler -ifadelerinde- Kılıçdaroğlu'yu -("onun zamanında bize genel merkezden para gelirdi, sonra ise biz genel merkeze para verdik") övüyor.

Linç girişiminden özür ziyaretine...



"İnek Hırsızı Osman", Kılıçdaroğlu'nun "elini öpüyor".

AKP'ye yakın "Alevi dernekleri", Kılıçdaroğlu'yu ziyaret ediyor.

Adlarını zikretmeye değmez -eski CHP'li, şimdi AKP'li- "troller" Kılıçdaroğlu ile fotoğraf veriyor.'' hatırlatmasında bulunan Hüseyin Aygün,

"Organize işler" bunlar.

Umarım Kılıçdaroğlu, tüm bu rezilliklerin farkındadır.

Umarım bu kirli oyunda figüran olmayacaktır'' mesajıyla CHP'deki parti içi iktidar yarışında tarafının mevcut yönetimden yana olduğunu gözler önüne serdi.