Son Mühür- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’ın başkenti Astana’da adeta bir ev sahibi samimiyetiyle karşılandı. Bağımsızlık Sarayı’nda düzenlenen resmi törenin ardından mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya gelen Erdoğan, ikili görüşmenin hemen sonrasında Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı’na başkanlık etti. Masada sadece diplomasi değil, iki ülkenin ortak geleceğini şekillendirecek 13 yeni anlaşma vardı.

Görüşmelerin bitiminde düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Tokayev’e gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ederek önemli açıklamalarda bulundu.

Savunma ve yatırımda çarpan etkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan görüşmelerde ticaret, ulaştırma, enerji ve savunma sanayii gibi hayati sektörlerin masaya yatırıldığını belirtti. Türk iş dünyasının Kazakistan’daki yatırımlarının artması yönünde teşviklerin süreceğini ifade eden Erdoğan, özellikle askeri alandaki ortaklıklara dikkat çekti. Savunma sanayiindeki projelerin ticaret ve yatırım ilişkilerini "çarpan etkisiyle" büyüteceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, yeni projeler için "Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı.

Kazak Petrolü Türkiye üzerinden dünyaya akacak

Enerji başlığı zirvenin en stratejik maddelerinden biriydi. Erdoğan, Türkiye’nin enerji kaynaklarını çeşitlendirme politikasında Kazakistan’ın yerinin bambaşka olduğunu dile getirdi. Dünyanın en büyük ham petrol üreticilerinden biri olan Kazakistan’ın petrolünü, Türkiye üzerinden dünya piyasalarına ulaştırma niyetini açıkça ortaya koyan Erdoğan, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru’nun önemine değindi. Bu rotanın sadece bir lojistik kanalı değil, aynı zamanda enerji sevkiyatı için de ana damar olması gerektiğini savundu.

"Dilde ve iş birliğinde birlik"

Erdoğan, Doğu Akdeniz’den Orta Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada "dilde, fikirde, işte birlik" anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Türk dünyasının ortak kültürel mirasını korumanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, bu vizyonun bir parçası olarak eğitim hamlelerini anlattı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’in desteğiyle, Türkiye Maarif Vakfı’nın Astana ve Almatı’da iki yeni okul açması için çalışmaların başladığını duyurdu.

Nurdağı’nda Kazak okulu

6 Şubat depremlerinin ardından Kazakistan’ın gösterdiği dayanışmayı unutmayan Erdoğan, 86 milyonun bu gönül bağına şahit olduğunu hatırlattı. Kazakistan tarafından Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde inşa edilen ilkokulun açılışını gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Hoca Ahmet Yesevi" isminin verildiği bu okulda yetişen çocukların, iki ülke arasındaki kardeşliği geleceğe taşıyacağını vurguladı.

Hoca Ahmet Yesevi Nişanı

Toplantı sonunda Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "Hoca Ahmet Yesevi Nişanı" takdim etti. Erdoğan, bu onuru iki ülke arasındaki sarsılmaz bağın bir simgesi olarak taşıyacağını belirterek teşekkür etti.

Açıklamalarının sonunda, yarın Türk dünyasının manevi merkezi Türkistan’da yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi’ne katılacağını hatırlatan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu zirvede gözlemci olarak yer alacak olmasından duyduğu memnuniyeti paylaştı. Konuşmasını Kazak halkına teşekkür ederek, yerel dilde "çok rahmet" manasına gelen "Köp rahmet" sözleriyle tamamladı.

