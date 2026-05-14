Son Mühür - Yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde Rasim Ozan Kütahyalı, İstanbul’daki evinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Rasim Ozan Kütahyalı: Yasadışı bahis çetelerinin tamamı bitecek

Rasim Ozan Kütahyalı X hesabından dün, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Düzce merkezli yapılan ve 24 Milyar TL işlem hacmine ulaştığı tespit edilen yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili paylaşımını alıntılayarak 'Yasadışı bahis çetelerinin tamamı bitecek' yazmıştı.

Adalet Bakanı Gürlek'ten operasyon detayları

Operasyona ilişkin değerlendirmede bulunan Akın Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 ilimizde 200 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile elde edilen deliller neticesinde; yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edilmesi, yürütülen mücadelenin boyutunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır.

Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza, büyük bir eş güdüm içinde sergilediği kararlı duruş; finansal suç örgütlerine ve yasa dışı bahis şebekelerine karşı asla taviz vermeyeceğimizin en net göstergesidir. Bu sabırla ve büyük bir dikkatle yürütülen operasyon dolayısıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın alın terini ve geleceğini hedef alan her türlü suç yapısıyla mücadelemizi, aynı sarsılmaz iradeyle sürdüreceğiz."

Rasim Ozan Kütahyalı'nın kariyeri

30 Nisan 1981’de İzmir’de doğan Rasim Ozan Kütahyalı, köşe yazarlığı ve televizyon yorumculuğuyla tanınan isimler arasında yer alıyor. Medya kariyerine yazarlıkla adım atan Kütahyalı, ilk köşe yazısını 17 Mayıs 2008 tarihinde kaleme aldı. Meslek hayatı boyunca farklı gazete ve medya kuruluşlarında görev yaptı.

Televizyon ekranlarında yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen Kütahyalı, özellikle spor, siyaset ve güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmeleriyle kamuoyunda dikkat çeken isimlerden biri oldu. Özel yaşamıyla da zaman zaman gündeme gelen Rasim Ozan Kütahyalı, gazeteci Nagehan Alçı ile 13 yıl süren evliliğini 3 Ekim 2023 tarihinde anlaşmalı olarak sona erdirdi.