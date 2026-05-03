İstanbul'un en hareketli noktalarından biri olan Kadıköy Osmanağa Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde pes dedirten bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir iş yerinin önündeki reyonları hedef alan kimliği belirsiz bir kadın, saniyeler içinde gerçekleştirdiği soğukkanlı hırsızlıkla pes dedirtti.

Hırsızlık anı anbean kamerada

Olayın detaylarına göre; akşamın ilerleyen saatlerinde dükkanın önüne gelen şüpheli kadın, önce müşteri gibi davranarak sergilenen çantaları incelemeye başladı. Bir süre modelleri kontrol eden ve dükkan sahiplerinin boş anını kollayan kadın, gözüne kestirdiği bir çantayı sanki kendi malıymış gibi koluna taktı. Etrafı büyük bir sakinlikle süzerek kimsenin kendisini izlemediğinden emin olan şahıs, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden hızla uzaklaşarak izini kaybettirdi.

Mesai bitiminde ürün sayımı yapan iş yeri sahipleri, sergilenen çantalardan birinin eksik olduğunu fark edince hemen güvenlik kamerası kayıtlarına başvurdu. Hırsızlık görüntüleri güvenlik kamerasına anbean yansıdı.