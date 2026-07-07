Olay, saat 22.30 sularında Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde yer alan bir fabrikanın açık alanında yaşandı. Fabrika bahçesinde üst üste istiflenmiş halde bulunan ahşap atıklar, henüz netlik kazanmayan bir sebeple birden alev aldı.

Kuru odun ve talaşların etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü ve gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Yoldan geçen vatandaşlar ve durumu fark eden çevre sakinleri, yangını yetkililere bildirdi.

Ekipler olay yerine sevk edildi

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda İnegöl İtfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangın bölgesine ulaşan ekipler, yangının fabrikanın ana üretim tesisine ve kapalı alanlarına sıçramaması için adeta zamanla yarıştı. Dört bir yandan yapılan yoğun köpük ve su takviyeli müdahale sayesinde alevlerin yayılması durduruldu.

Üretim alanına sıçramadan söndürüldü

İtfaiye işçilerinin büyük çabasının ardından yangın, fabrikanın kapalı bölümlerine zarar vermeden tamamen kontrol altına alındı.

Yangın sonrası tesiste büyük bir faciadır atlatılırken, bahçede bulunan ahşap atıkların bir kısmı kül oldu ve maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.