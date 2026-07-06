SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehre havayoluyla uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine takibe alındı. Ticaret Bakanlığı İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında yutucu kurye yöntemiyle uyuşturucu kaçakçılığı yapmak isteyen 3 kurye yapılan film gibi operasyonla yakalandı. Çekilen röntgen görüntüleri polisi de şaşkına çevirdi.

Risk Analizi Ele Verdi

Havalimanı geliş terminalinde hareketlerinden şüphelenilen ve risk analizi yöntemiyle takibe alınan yabancı uyruklu üç şüpheli, polis ekiplerince durduruldu. İlk üst aramalarında ve bagajlarında herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan şüphelilerin, aşırı tedirgin hareketleri ve sorulara çelişkili cevaplar vermesi üzerine durum tıbbi incelemeye taşındı.

Röntgen Sonucu Şoke Etti

Hastaneye sevk edilen şüphelilerin çekilen tomografi ve röntgen filmlerinde, sindirim sistemlerinde çok sayıda yabancı cisim olduğu belirlendi. Tıbbi müdahaleyle şüphelilerin midelerinden çıkarılan korunaklı kapsüllerin içerisinden yüzlerce gram likit ve toz uyuşturucu madde çıktı. Kuryelerin hayatlarını hiçe sayarak başvurduğu bu ölümcül yöntem, narkotik polisinin radarına takılırken, çıkarılan kapsüller muhafaza altına alındı. Hastanedeki işlemleri tamamlanan zehir tacirleri, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.