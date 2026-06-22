Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki Tacettin Veli Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olay, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İskan Sokak, bir anda patlayan torpiller ve sonrasında yükselen çığlıklarla hareketlendi.

Tartışma arbedeye dönüştü

Sokağın ortasında torpil patlatan bir grup genç, çevredeki binalarda oturan vatandaşları rahatsız etti. Özellikle akşam saatlerinde evlerinde dinlenmek isteyen apartman sakinleri, gürültüye dayanamayarak sokağa indi.

Başlangıçta yalnızca uyarı olarak başlayan tartışma, gençlerin tavırları sebebiyle saniyeler içinde büyük bir arbedeye dönüştü.

Satırla kavgaya girdi

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle beraber tansiyon iyice yükseldi. Sözlü tartışma kısa sürede şiddetli bir arbedeye dönüşürken, taraflar birbirine girdi.

Gerginliğin tırmandığı sırada çekilen bir satır, A.Ç.’nin yaralanmasına sebep oldu. Arbede sırasında Y.Ç. ve M.Ç. de aldığı sert darbelerle yere yığılmasıyla sokak adeta savaş alanına döndü.

Hastaneye kaldırıldılar

Çevredeki vatandaşların ihbar etmesinin ardından, çok sayıda polis ekibi ile sağlık görevlileri adeta sokağa akın etti.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrolünün ardından apar topar ambulanslara alınarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.