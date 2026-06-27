Antalya'nın Manavgat ilçesinde 12 Haziran'da serinlemek için girdiği Alara Çayı'nda gözden kaybolan 26 yaşındaki Ahmet Polat için başlatılan arama kurtarma çalışmaları, aradan geçen 16 güne rağmen bir an bile durmadan sürüyor.

Karakaya Mahallesi sakinlerini ve bölge halkını derin bir üzüntüye boğan bu talihsiz olayın sonrasında, gençten gelecek iyi bir haber almak için bütün ekipler seferber edilmiş durumda.

Ekipler karadan ve sudan arıyor

Olayın yaşandığı ilk günden bu yana bölgede titiz bir çalışma yürüten ekipler, 16’ncı günde de arama faaliyetlerini genişleterek devam ettiriyor.

Zamanın aleyhine işlediği bu zorlu süreçte, çayın hem su altı hem de çevresindeki engebeli arazi yapısı detaylıca taranıyor.

Kayıp gencin bulunması için yürütülen bu geniş çaplı operasyonda, devletin farklı birimlerinden çok sayıda uzman görev alıyor.

Bütün ekipler seferber oldu

Bölgedeki arama çalışmalarına Çenger Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı 2 asayiş timi, Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'ndan gelen komando timleri ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı çatısı altındaki su altı arama kurtarma ekipleri katılıyor.

Karadaki tarama faaliyetlerine özel eğitimli arama köpekleri destek olurken, AFAD ve UMKE ekipleri de olası tüm ihtimalleri değerlendirmek için sahada hazır bekliyor.

Ayrıca, Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç ekipleri de suyun derinliklerinde önemli noktalarda detaylı inceleme yapıyor.