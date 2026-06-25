İstanbul Esenyurt’ta otomobil ile motosikletin karışmış olduğu trafik kazası paniği de beraberinde getirdi. Çarpışma sonucunda her iki araç da alevlere teslim olurken, olayda yaralanan iki kişi hastaneye götürüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol edildi.

Çarpışma sonrası yangın çıktı!

Kazanın, Esenyurt ilçesine bağlı Koza Mahallesi’nde akşam saatlerinde gerçekleştiği öğrenildi. İddialar çerçevesinde ilerlemekte olan otomobil ile motosiklet henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle büyük hasar meydana gelirken, kazanın hemen ardından araçlarda yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler hem otomobili hem de motosikleti etkisi altına aldı.

Patlamalar meydana geldi!

Yangın sebebiyle araçlarda zaman zaman patlamalar yaşandığı ifade edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldüğü öğrenildi.

Hastaneye kaldırıldılar!

Olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirilen iki yaralı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

