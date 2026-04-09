Son Mühür / Atakan Başpehlivan Gaziemir Belediyesi’nin 2025 yılı faaliyet raporu, Nisan ayı ikinci olağan meclis oturumunda ele alındı. Oturum, rapor içeriğinin yanı sıra konuşma sürelerine getirilen sınırlama üzerinden yaşanan tartışmalarla öne çıktı.

Meclis Başkanvekili Hazel Öztürk Işık’ın süre kısıtlaması uygulamasına ilişkin kararı, AK Parti ve MHP’li üyelerin tepkisini çekerken, CHP’li meclis üyeleriyle karşılıklı tartışmalar yaşandı.

Kocabaş’tan süre kısıtlamasına tepki

AK Parti meclis üyesi Nail Kocabaş, faaliyet raporundan hemen önce raporla ilgili konuşmak isteyen meclis üyelerine süre kısıtlaması getireceklerini belirten Başkanvekili Hazel Öztürk Işık’a tepki göstererek, “Siz haklısınız zaman değerli ancak Gaziemir daha değerli.

Bence süre kısıtlamalara yönelik uygulamalara gidilmesin, bırakın arkadaşlarımız istedikleri kadar konuşsun ama bence bu konuda hızlı ve seri süre kısıtlamasına gidilmesin.

Tavrınız çok yanlış meclis başkanına yakışmayan bir tavırla meclisi yönetiyorsunuz. Bir daha oradan bize dönük keyfi tavırla hareket etmeyin. Bu süreler meclis kararıyla uzatılabilir. Ben size kanunu hatırlatıyorum, dört boyunca çalıştık ancak bizi konuşturmuyorsunuz." dedi.

Mehmet Tanju Tekgül: Belediyemiz çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla hizmetlerini yürütmüştür

Faaliyet raporu ile ilgili konuşan ve değerlendirmelerde bulunan CHP’li Mehmet Tanju Tekgül, “Belediyemiz çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla hizmetlerini yürütmüştür. 2025 yılı bütçe uygulama sonuçlarına bakıldığında gelir bütçesi 983 milyon 680 bin 606 TL olarak yüzde 28’lik bir oranla mali disiplinden ödün vermeden devam etmiştir.

İnşaat ver ruhsat sayılarındaki azalışlar nedeniyle önemli etkenler olmuştur. Giderler gelirlere göre açık vermiştir bu durum sadece belediyemize özel bir durum değildir. Belediyecilik vizyonumuz sadece fiziki alt yapı yatırımları ile sınırlı tutulmamış ve geniş bir yelpazede insan odaklı projeler gerçekleştirdik.” şeklinde konuştu.

Hüseyin Aslan: Bu raporu olumlu görmüyoruz

CHP’li Tekgül’ün ardından, faaliyet raporuna dönük eleştiriler yönelten AK Partili Hüseyin Aslan, “İki yıl önce belediye başkanımızın söz verdiği konular vardı, hangilerini yaptı? Anne Kart uygulaması yapıldı mı? Gaziemir Wifi yapıldı mı? Gençlik Kartı yapıldı mı? Bunlara cevap bekliyorum. Yapılmadan vatandaşlara söz vermeyin. Hep projelerde var, ancak uygulanan hiç yok.

Siz geldiğinizden beri trafik sıkışıklığına dair ne çözüm ürettiniz, önerilerimizi bile dinlemediniz. Siz bütçeleri yaparken, enflasyon oranlarını hesapladınız. Geldiğinizden beri İller Bankası’ndan gelen gelirinizin kesildiğini söylüyorsunuz. 2025 yılında 308 milyon lira almışsınız, bunun içinde personel için aldığınız krediler de var kesintilerin haricinde, haliyle buraya baktığınız zaman personel giderleri 219 milyon lira civarında olmuştur. Biz sizin bu konuda konuştuklarınızı yanlış buluyorum. Bu raporu olumlu görmüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı Grubu meclisi terk etti

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık’ın özel kalem kadrosuna gerçekleştirdiği atama kararıyla ilgili eleştirilerde bulunan AK Parti Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, “Daha önce iki ya da üç kez sormuştum özel kalem ataması yapılıp yapılmadığını sormuştum. Sayın başkanda bunun kendi inisiyatifinde olduğunu söylemişti.

Bu arkadaşın 88 bin lira maaşı var ve ismi Barkın Ulutaş, kendisi CHP’li Veli Ağababa’ya yakınlığıyla bilinen birisidir. Diğer belediyelere bankamatik diye tabir edilen bazı kadrolar var, bu arkadaşımızın da Antalya’da olduğu iddia ediliyor. Dolayısıyla bu arkadaşın da bankamatik olduğuna dair bir iddia var, doğrudur ya da yanlıştır bilemiyorum hukuk kararı verecek.

Şu anda imarda kullanılan bir program söz konusu ben bu konuyla ilgili bazı sorular soracağım, belediyeden iş alan firmalardan kredi kartıyla yazılım alındı mı? Bu alım firma alacağının hemen ödeneceği vaadiyle mi gerçekleşti. Yapılan alımlar kim ve ne için yapılmıştır?” diyerek süre kısıtlamasını protesto etti. Ayrıca, konuşmalardan bir süre sonra ise Cumhur İttifakı Grubu meclisi terk etti.

Ünal Işık: Konuşacak çok şey var duymaya cesaret edemeyenler meclisi terk etti

Konuşmalarının ardından eleştirilere yanıt veren ve Cumhur İttifakı’na bağlı meclis üyelerinin oturumu terk etmelerini eleştiren Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ise şu ifadeleri kullandı: “Konuşacak çok şey var ancak duymaya cesaret edemeyenler meclisi terk etti. Belden aşağı konuşuyorlar, yalan konuşuyorlar. Her şeyi konuştular. Kimseyi inandıramazsınız. Şu an vatandaşları oyalama taktikleri devam ediyor. Gücümüzün yettiği her şeye yetişiyoruz, çaba sarf ediyoruz. Belediyemizin geliri iyi değil ancak idaresi çok iyidir. Bu gelirin nasıl ve ne şekilde toplandığını bürokrat arkadaşlarımız çok daha iyi biliyor.

Sosyal yardım neden az diyorlar? İktidar partisinin bir mensubu bunu sorarken utanmalıdır. Oysa neden sosyal yardıma ihtiyaç var diye bir sorulmalıdır. Bunun cevabını vermeden gitmiş olmaları beni üzüyor. Birinci önceliğim çalışma arkadaşlarımın maaşlarıdır. Kalanlarla da var olan borcumuzu ödeyip, yeni yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. Elde edilen bütün bilgiler ve taktikler FETÖ’nün taktikleriyle elde ediliyor. Mahrem olan vergi kayıtlarına ulaşılıyor. Biz kişilerle değil sonuçla ilgileniyoruz. Ölçümüz net çalışan arkadaşımız verimlilik ve kamu menfaatini gözeterek çalışır.”