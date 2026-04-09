Son Mühür/ Emine Kulak- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, hakkında yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarına ilişkin soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Eşki, güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Adliye önünde parti örgütü tarafından destek gösterisi düzenlenirken CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da alana gelerek süreci yerinde takip etti.

Daha sonra Adliye'ye girmek isteyen Avukat Vekiller Mahmut Tanal, Umut Akdoğan, Deniz Yücel Adliye'ye alınmadı.

Akdoğan: İncir çekirdeğini dolduracak bir şey yoktur

Bayraklı Adliyesi önünde açıklamalarda bulunan CHP'li Akdoğan, "Son derece nitelikli, direngen bir eylem sürerken, gözler İzmir’e çevrilmişken bu direnişin mukavemetini kırmak üzere CHP’nin Ankara İl Başkanı’nı jandarma marifetiyle İzmir’e getirmek dahil İzmir’deki algıyı dağıtmaya çalıştılar. Çünkü İzmir’deki bu direnişin kabul edilebilir, iktidar açısından anlatılabilir tarafı yoktu. Bu yaşadıklarımızın tümü yepyeni bir iktidarın doğum sancısıdır. Kimse merak etmesin, kimse endişeye kapılmasın. Bugün Ömer Başkan’ımızla olan durum kendisi tarafından da açıklanmış, doğrularına doğru, yanlışlarına yanlış denmiştir. Davet edilmiş, gelmiş, ifadesini vermiştir. Şimdi savcılıkta ifadesini verecektir. Ömer Başkan’ı sevenlerin bilgisi olsun, herhangi bir olumsuz muamele olmamıştır. Sorular sorulmuştur. tutanakları inceledik. İncir çekirdeğini dolduracak bir şey yoktur. Prosedür tamamlandıktan sonra başkanımızı alacağız. Bornova’ya Bornovalılara İzmirlilere hizmet etmeye devam edecek. Biz şimdi Meslek Fabrikası’nın önüne gidiyoruz. O direnişe destek vermek için ateş başında bağlamalarımızla olacağız. Türkülerin sesini İzmir adliyesine göndereceğiz, başkanımız duyacak. Buca’da ifade veren Ankara İl Bakanı’mız Ümit Erol duyacak, Silivri’de cumhurbaşkanı adayımız ve yol arkadaşlarımız duyacak, İzmir duyacak ve Ankara’daki bir grup kötücül akıl sahibi olacak. Hepiniz direncinizi sürdürün. İzmir’e, Meslek Fabrikasına sahip çıkmaya devam edin. Güzel günler çok yakın, her şey çok güzel olacak" dedi.

Tanal: Bu siyasi bir operasyondur. Başkanımızı alacağız

Ömer Eşki'yi alacağız diyen Tanal, "Bugün günlerden Perşembe. Bir günde ne oldu Türkiye’de? Bir, sabah erkenden Bornova Belediye Başkanımız gözaltına aldın. İki, Ankara il başkanımız gözaltına alınıp İzmir’e getirildi. Sanki Ankara’da adliye, polis, hâkim yok. Üç 170 bin oy farkıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne Bursalılar oy verdi. Mustafa Bozbey seçildi ve belediyeyi AKP’ye teslim ettiler. Peki bunlar bugün oldu da Bornova Belediye Başkanımızın gözaltına alınmasının sebebi ne? Bir şahsın SGK üzerinden belediyeye giriş yapması ve güya işe gelemden maaş aldığı ve kamu zararı olduğu iddiası. Bunlarda ahlak varsa, bunlarda kalemin ucu kadar vicdan varsa, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki bankamatik kaç personel var onu araştırsınlar. Kaç tane bakanlık varsa bankamatik personelleri araştırsınlar. Üç, AKP’li belediyelere o bankamatik kartlı personeli araştırsınlar. Burada hukuk devleti diyor ki; ‘siz seçici s-davranamazsınız’. Şu anda Ömer başkanımıza uygulanan hukuk bakanların hepsine uygulansa TBMM’ye uygulansa bu ülkedeki AKP’li belediye başkanlarının en azından her yerde bin 2 bin personelinin cezaevinde olması lazım, meclis başkanının, bakanlarının cezaevinde olması lazım. Biz AKP’li belediyelere uygulanan hukuk neyse CHP’li belediyelere de aynı hukukun uygulanmasını istiyoruz. Burada amaç kamu zararı, yolsuzlukla mücadele değil. Tek amaç var. CHP Türkiye’nin birinci partisi, iktidara doğru yürüyor. İktidar yürüyüşünü engellemek için bu şekilde hukuksuz operasyonlarla iktidar yürüyüşü kesilmek isteniyor. Şair diyor ki çiçeklerin hepsini koparsanız da baharın gelişini engelleyemezsiniz. Belediye başkanının vicdanı rahat. Bu kumpastır. Bu siyasi bir operasyondur. Başkanımızı alacağız" diye konuştu.