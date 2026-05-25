Son Mühür / İzmir'de Narlıdere ilçesinde 2018 yılında bir inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık dosyasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derinleştirilen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda çok sayıda gözaltı kararı çıkmıştı. 8 yıl sonra 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, toplamda 23 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturmayla ilgili bir sıcak gelişme daha yaşandı.

Firari şüpheli yakalandı!

İzmir’de Dorukhan Büyükışık’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süredir yurt dışında firar durumda olduğu değerlendirilen Yiğit Aykurt, 25 Mayıs 2026 tarihinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin Türkiye’ye giriş yaptığı süreçte tespit edilerek yakalandığı öğrenilirken, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

Olayın geçmişi!

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş, olayın intihar olduğu değerlendirilmişti. Ancak soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.