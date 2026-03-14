2026 Formula 1 sezonu hız kesmeden devam ederken, takımlar ve pilotlar Çin Grand Prix'si için Şanghay'da piste çıkıyor. Sezonun ikinci durağı olan Çin GP, aynı zamanda yılın ilk sprint hafta sonuna ev sahipliği yapıyor. Cuma günü gerçekleştirilen sprint yarışında George Russell bir kez daha rakiplerini geride bırakarak zaferle ayrıldı. Şimdi tüm gözler cumartesi akşamı yapılacak sıralama turlarına ve pazar sabahı start alacak ana yarışa çevrilmiş durumda.

F1 Çin GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan izlenir soruları motor sporları hayranları tarafından yoğun biçimde araştırılıyor. İşte Şanghay Uluslararası Pisti'ndeki hafta sonu programının tüm detayları ve güncel gelişmeler.

F1 Çin GP 2026 yarış programı ve seans saatleri

Çin Grand Prix'si hafta sonu sprint formatıyla düzenleniyor. Bu nedenle klasik yarış takviminden farklı bir program uygulanıyor. Cuma günü ilk antrenman seansı Türkiye saatiyle 06.30'da, sprint sıralama turları ise 10.30'da yapıldı. Cumartesi günü sprint yarışı 06.00'da tamamlandı; sıralama turları ise 10.00'da gerçekleşecek. Pazar günü ana yarış Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak. Şanghay'ın 5,4 kilometrelik pisti üzerinde 56 tur mesafeli mücadele yaşanacak.

F1 Çin GP hangi kanalda yayınlanacak?

Formula 1 Çin Grand Prix'si hafta sonu boyunca Türkiye'de beIN Sports 4 kanalından canlı yayınlanacak. Dijital platform üzerinden takip etmek isteyenler ise F1 TV aboneliğiyle tüm seansları izleyebilecek.

Sprint yarışında Russell yine zirvede

Cumartesi sabahı koşulan 19 turluk sprint yarışında pole pozisyonundan kalkan George Russell, sezon başındaki mükemmel formunu sürdürdü. İngiliz pilot, yarışın ilk bölümünde Ferrari'nin deneyimli ismi Lewis Hamilton ile nefes kesen bir liderlik mücadelesine girdi. İkili birkaç tur boyunca sırayı birbirine devretti. Yarışın 14. turunda Audi pilotu Nico Hulkenberg'in aracının durmasıyla güvenlik aracı devreye girdi ve aradaki farklar sıfırlandı. Ancak yeniden startta Charles Leclerc'in 14. viraj çıkışında yaşadığı patinaj, Russell'a rahat bir avantaj sağladı. Damalı bayrağı Russell birinci, Leclerc ikinci ve Hamilton üçüncü olarak gördü. Lando Norris dördüncülüğü alırken, ilk turda Isack Hadjar ile teması nedeniyle 10 saniye ceza alan Kimi Antonelli beşinciliğe kadar tırmandı.

Güncel puan durumu

Avustralya GP sonrası pilotlar klasmanında George Russell 25 puanla lider konumda bulunuyor. Onu 18 puanla Kimi Antonelli, 15 puanla Charles Leclerc, 12 puanla Lewis Hamilton ve 10 puanla Lando Norris takip ediyor. Takımlar sıralamasında Mercedes 43 puanla açık ara önde ilerlerken, Ferrari 27, McLaren 10, Red Bull Racing 8 ve Haas 6 puanla sıralanıyor.