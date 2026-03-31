Yurt dışına seyahat planlayan Türk vatandaşları için en büyük engellerden biri olarak görülen Schengen vizesi süreci, birçok kişinin rotasını değiştirmesine neden oluyor. Evrak toplama süreci, randevu bulma sıkıntısı ve sonuç bekleme süresi derken tatil planı daha başlamadan yorucu hale gelebiliyor.

Bu yüzden son dönemde vize istemeyen ya da kapıda kolay vize imkanı sunan ülkeler daha fazla tercih edilmeye başlandı. Özellikle deniz, doğa ve kültür turizmini bir arada sunan destinasyonlar dikkat çekiyor.

Asya rotaları tatilcilerin ilgisini çekiyor

Tropik atmosferi ve uygun şartlarıyla Asya ülkeleri listenin başında yer alıyor. Tayland, belirli süreyle vizesiz olması ve Phuket ile Bangkok gibi popüler şehirleriyle öne çıkıyor. Aynı şekilde Endonezya da kapıda vize veya e-vize seçeneğiyle doğa ve huzur arayanlara hitap ediyor.

Malezya ise modern şehir yaşamı ile doğayı bir araya getirmesiyle dikkat çekiyor. Sri Lanka’da ise çay tarlaları ve mistik atmosfer, farklı bir deneyim arayanları cezbediyor.

Nepal ve Kamboçya gibi ülkeler de daha çok kültürel ve spiritüel yolculuk arayanların tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.

Egzotik ve farklı deneyim arayanlar için alternatifler

Filipinler, 7 binden fazla adasıyla keşif tutkunlarına hitap ederken, Fas renkli çarşıları ve çöl atmosferiyle farklı bir deneyim sunuyor. Afrika kıtasında yer alan Zambiya ise doğa ve macera arayanlar için dikkat çeken bir rota olarak öne çıkıyor.

Güney Afrika da vizesiz olmasıyla birlikte safari deneyimi ve doğal güzellikleriyle tercih edilen ülkeler arasında yer alıyor.

Uzak ama cazip rotalar dikkat çekiyor

Latin Amerika tarafında Kolombiya ve Brezilya gibi ülkeler, hem şehir hayatı hem de doğa ile iç içe seçenekler sunuyor. Karayip etkisi taşıyan sahilleriyle bu ülkeler son dönemde daha fazla ilgi görüyor.

Ada ülkeleri ise özellikle tatil planı yapanların radarına girmiş durumda. Seyşeller, Mauritius ve Maldivler; beyaz kumlu plajları ve berrak deniziyle öne çıkıyor. Bu bölgeler özellikle balayı planlayan çiftler için sıkça tercih ediliyor.

Vizesiz seyahat ilgisi artmaya devam ediyor

Vize işlemleriyle uğraşmak istemeyen tatilcilerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu durum, alternatif rotaların daha fazla ön plana çıkmasına neden oluyor. Özellikle kolay ulaşım ve basit giriş şartları sunan ülkeler, Türk turistler için cazip hale geliyor.

Uzmanlara göre önümüzdeki dönemde de vizesiz seyahat edilebilen ülkeler daha fazla talep görmeye devam edecek. Plan yapanların ise gitmeden önce güncel uygulamaları kontrol etmesi öneriliyor.