2026 yılının başında memur maaş katsayısına göre güncellenen sosyal yardım kalemleri, evinde bakıma muhtaç yaşlı, engelli veya hastası olan ailelerin bütçesine derin bir nefes aldırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenli olarak yatırdığı bu dev destek, nisan ayının ortalarına doğru yaklaşırken yeniden Türkiye'nin gündemine oturdu. Hak sahipleri, iller bazında sırayla yatırılan tutarların kendi şehirlerinde hesaplara geçip geçmediğini öğrenmek için "e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama" ve "SMS ile bakiye öğrenme" yöntemlerini araştırıyor. Yüz binlerce ailenin heyecanla beklediği nisan ayı ödeme takvimi ve sorgulama detayları nihayet şekillendi.

NİSAN 2026 EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşı ödemelerini her ay düzenli olarak ayın 15'i ile 31'i arasındaki zaman diliminde hak sahiplerinin hesaplarına aktarıyor. Ödemeler Türkiye genelinde tek bir günde ve aynı anda değil, illere göre farklı tarihlerde yapılıyor. Bu nedenle nisan ayı ödemelerinin de 15 Nisan itibarıyla il il hesaplara geçmeye başlaması öngörülüyor. Hak sahipleri bu tarih aralığında hesaplarını sık sık kontrol ederek ödemelerine ulaşabiliyor.

NİSAN AYI EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Ödemeler her ay şehirlere göre sırayla yapıldığı için vatandaşlar her sabah "evde bakım maaşı yatan iller listesi güncellendi mi" arayışına giriyor. Nisan ayı ödemeleri henüz resmi olarak başlamadığı için güncel bir liste bulunmuyor. Ancak ayın 15'inden itibaren banka hesaplarına para yatmaya başladıkça, hangi illere ödeme yapıldığı netleşecek. Vatandaşlar ödemelerin kendi illerinde yatıp yatmadığını dijital yollarla saniyeler içinde öğrenebiliyor.

E-DEVLET VE SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım ödemesinin hesabınıza ulaşıp ulaşmadığını öğrenmenin en güvenilir ve hızlı yolu e-Devlet kapısını kullanmak. Sisteme T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesi altında bulunan "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasına tıklayarak güncel maaş durumunuzu görebilirsiniz.

Bunun yanı sıra maaşını Ziraat Katılım Bankası üzerinden alan hak sahipleri, telefonlarının SMS özelliğini kullanarak da bakiye takibi yapabiliyor. Telefonun mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp 4747'ye kısa mesaj gönderdiğinizde hesabınızdaki tutar anında cebinize geliyor. Bu işlemin operatörünüz tarafından 1 standart SMS tarifesi üzerinden ücretlendirildiğini unutmamak gerekiyor.

2026 EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR OLDU, GELİR ŞARTI NEDİR?

2026 yılı ocak ayında maaş katsayılarına gelen zamla birlikte evde bakım yardımı rakamları da ciddi oranda arttı. Yılın ilk altı ayı için aylık ödeme tutarı 13 bin 878 liraya yükseldi. Bu hesaba göre 6 aylık toplam destek miktarı 83 bin 268 lirayı buluyor. Bu önemli haktan yararlanabilmek için aranan en temel şart ise gelir kriteri. Hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin 2026 yılı için belirlenen 18 bin 716 liralık sınırın altında olması gerekiyor. Şartları sağlayan aileler, devletin sunduğu bu destekten eksiksiz faydalanıyor.