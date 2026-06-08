İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde polisin teknik takibe aldığı bir ikamet, yasa dışı silah imalathanesi çıktı. İstihbarat bilgilerini değerlendiren ekipler, adrese şafak vakti baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve namlu değiştirme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan aynı aileden 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonun detayları emniyet birimlerini bile şaşırttı.

Tornadan çıkan ölüm makineleri

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir adreste yasa dışı silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Fiziki takibin ardından düğmeye basan siber ve asayiş ekipleri, belirlenen eve operasyon gerçekleştirdi.

Evdeki gizli bölmelerde yapılan aramalarda adeta küçük bir cephanelik ortaya çıkarıldı. Aramalarda ruhsatsız 4 tabanca, 2 el yapımı tüfek, 7 şarjör ve bir şarjör uzatma aparatı ele geçirildi. Bunların yanı sıra çeşitli çaplarda 41 adet tabanca ve uzun namlulu silah mermisi, 102 kurusıkı mermisi ile 38 tüfek kartuşu torbalar halinde bulundu.

Ölümcül silaha çeviriyorlarmış

Polisin dikkatini çeken en önemli detay ise evdeki teknik malzemeler oldu. Operasyonda, kurusıkı silahların namlularını gerçeğe dönüştürmekte kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda torna ve metal işleme aparatına el konuldu. Şüphelilerin, aldıkları ucuz kurusıkı tabancaları bu atölyede ölümcül silahlara dönüştürdüğü belirlendi. Suçüstü yakalandılar.

Emniyetteki ifadelerin ardından cezaevi yolu göründü

Polis ekipleri, operasyon sırasında adreste bulunan Ş.A, S.A. ve C.A. isimli şüphelileri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğüne götürülen zanlıların yasa dışı silah ticareti ve imalatı suçlamalarıyla ifadeleri alındı.

Sorguları tamamlanan 3 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Kemalpaşa Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ş.A, S.A. ve C.A, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ile "silah imalatı" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, ele geçirilen silahların daha önce herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığını belirlemek üzere kriminal inceleme başlattı.

