Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hilmi Orhan, EUROTOX Federasyonu’nun yeni başkanı oldu. EUROTOX, 38 Avrupa ülkesinin ulusal toksikoloji derneklerini çatısı altında toplayan ve yaklaşık 7 bin üyesi bulunan bir federasyon olarak alanında öncü bir konumda bulunuyor.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Prof. Dr. Orhan’ı tebrik ederek, “70 yıllık bilgi birikimimizle hem ülkemiz hem de dünya literatürüne katkı sağlayan, alanında uzman akademisyenlere sahibiz. Bu durum, hocalarımızın ulusal ve uluslararası alanda önemli görevler üstlenmesine yol açıyor. Eczacılık Fakültesi öğretim üyemiz Prof. Dr. Hilmi Orhan, Avrupa’da alanında öncü bir kuruluş olan EUROTOX’a başkan olarak seçildi” dedi.

“Toksikoloji alanının gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyorum”

Prof. Dr. Hilmi Orhan, EUROTOX’un Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Ulusal Toksikoloji Dernekleri Federasyonu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Hande Gürer Orhan ile birlikte Atina’da düzenlenen 59’uncu kongrede EUROTOX Başkanı olarak seçildim. Toplamda 6 yıl görev yapacağım; 2 yıl President-Elect, 2 yıl President ve 2 yıl Past-President olarak. Daha önce 2013-2019 yılları arasında EUROTOX Yönetim Kurulu üyesi, 2014-2021 yılları arasında ise Molecular Toxicology Specialty Section Başkanı olarak görev aldım. Bu süre boyunca üniversitemizi ve ülkemizi uluslararası alanda temsil ederek, öngörüsel bir yaklaşımla halk sağlığının korunmasını geliştirmeyi ve Türkiye’de toksikoloji alanının ilerlemesine katkı sağlamayı amaçlıyorum.”