Son Mühür/ Begüm Mol - Ege Üniversitesi, yeni eğitim-öğretim yılına girerken öğrencilerin kampüs içerisindeki ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ring servislerini yeniden düzenleyerek ücretsiz hizmete sundu. Sabah 07.45’ten akşam 17.15’e kadar sürecek seferlerle öğrenciler dersliklere, laboratuvarlara, sosyal alanlara ve yurtlara daha rahat ulaşabilecek.

Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre optimize edildi

Öğrencilerin günlük ihtiyaçları göz önünde bulundurularak oluşturulan güzergâhta; Öğrenci Köyü, Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Diş Hekimliği Fakültesi, Şelale, Kampüs Girişi, 15 Temmuz Anıtı, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği ve KYK yurtları durakları yer alıyor.

Rektör Budak: “Öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

Ring seferlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Tam akredite ve öğrenci odaklı bir üniversite olarak, öğrencilerimizin yalnızca akademik başarılarına değil, kampüs yaşamlarına da önem veriyoruz. Bu kapsamda ücretsiz ring servislerimizi güzergâhlarını öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre optimize ederek yeniden hizmete sunduk. Ege Üniversitesi ailesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.