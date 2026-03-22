Son Mühür- Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği(ETİK) Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu(TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, bayram tatilini geçirmek için Yunanistan’ın Midilli Adası’nı tercih eden Türk vatandaşlarının dönüş yolunda, Yunanlı çiftçilerin eylemi nedeniyle mahsur bırakılmasını eleştirdi. İşler, bu olayın turizmde güvenli destinasyon tercihinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkat çekti.

Şap hastalığının tespiti üzerine Yunanistan hükümeti, AB mevzuatına dayanarak Midilli Adasını karantinaya aldı. Canlı hayvan, et, süt ve peynir ürünlerinin adadan dışarıya veya yurt dışına sevkiyatı tamamen yasaklandı. Kararın ardından geçimini hayvancılıkla sağlayan binlerce çiftçi, durumu protesto etmek için sokaklara çıktı ve adanın can damarı olan Midilli Limanı’nı hedef aldı. Protestocuların içeri girerek fiziksel tahribat yapmasını önlemek amacıyla liman kapıları kilitlendi. Çiftçilerin, Midilli Limanı’nı abluka altına alması nedeniyle uzun saatler boyu mahsur kalan ve soğuk havada bekleyen Türk turistler, yapılan girişimler sonucu geç saatlerde Türkiye’ye dönebildi. Bayramda güzel bir ada tatili hayali, çekilen eziyetle sona erdi.

MİSAFİRE SAYGI HİZMETTE SÜREKLİLİK HER KOŞULDA ÇÖZÜM ÜRETME

ETİK Başkanı Mehmet İşler, bayram tatili süresince ülkemizde tatil yapan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun huzurlu, güvenli ve yüksek hizmet kalitesine sahip bir tatil deneyimi yaşadığını, Midilli olayının ise turizmde güvenli destinasyon tercihinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Mehmet İşler; “ Türkiye’de tatilin en belirgin tercih nedenlerinin başında hizmet anlayışı, köklü Türk misafirperverliği, insan odaklı yaklaşım ve güçlü turizm altyapısı gelmektedir. Sektörümüz yoğun dönemlerde dahi üst düzey ve sürdürülebilir kalite standartlarını sunabildiğini ortaya koymuştur. Bizde, misafire duyulan saygı, hizmette süreklilik ve her koşulda çözüm üretme anlayışı ön plandadır. Bu yaklaşım, yalnızca ülkemizi ziyaret eden yabancı misafirler için değil, kendi vatandaşlarımız için de aynı hassasiyetle uygulanmaktadır. “

TATİL RUHU ZEDELENDİ

“Bu bayram tatilinde, vatandaşlarımızın Yunan adalarında, özellikle Midilli’de yaşanan ulaşım kesintileri, liman kapatmaları, saatler süren belirsizlik ve soğukta bekletilmeleri üzücüdür. Huzurlu bir tatil hedefinin eziyet ve stres sürecine dönüşmesinin en yeni örneğidir. Planlanan dönüşlerin yapılamaması, iletişim eksikliği ve çözüm süreçlerindeki yavaşlık, hayal kırıklığı yaratmış, Türk turist tarafından bundan sonraki tercih hanesine olumsuz bir örnek olarak not edilmiştir. Yunan adalarının yapısal olarak sınırlı bir kapasiteye sahip olduğu, özellikle bayram ve yüksek sezon gibi dönemlerde bu tür olumsuzlukların yine yaşanabileceği ortaya çıkmıştır. Bayram gibi özel bir zamanda bu yaşananlar kabul edilemez. Tatilin ruhu zedelenmiş, bayram sevinci gölgelenmiştir. Vatandaşlarımız tabii ki yurtdışına da, adalara da seyahat edecektir, etmelidir. Ama özellikle bayram ve yoğun sezonlarda seyahat planlaması yaparken hizmet sürekliliği, altyapı yeterliliği ve kriz yönetimi kapasitesini göz önünde bulundurmalıdır. Mağduriyet potansiyelini hesap etmelidir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, turizm tercihlerinde önceliklerden biri olarak güvenli destinasyon faktörünü göz önünde bulundurmalarını öneriyorum” dedi.