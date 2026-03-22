Son Mühür / Atakan Başpehlivan Türkiye İşçi Partisi İzmir İl Örgütü, İsrail’in savaş sanayisine destek amacıyla çelik taşıdığı öne sürülen bir geminin Aliağa Limanı’na yaklaşırken rotasını değiştirdiğini açıkladı. Açıklamada, söz konusu geminin limana yaklaşık 36 mil kala yönünü İtalya’ya çevirdiği belirtilirken, limanların bu tür sevkiyatlar için kullanılmasına karşı oldukları vurgulandı.

“Katil İsrail’e geçit yok Aliağa’da kazandık”

Yayınladıkları açıklamada Aliağa’da kazandıklarını vurgulayan Türkiye İşçi Partisi İzmir İl Örgütü, İsrail’in savaş sanayisine çelik taşıyan geminin rotasını değiştirdiğini duyurarak, “Katil İsrail’e geçit yok. Aliağa’da kazandık. Dün Aliağa Limanı önünde yükselen ses, sonuç verdi. İsrail’in savaş sanayisine çelik taşıyan gemi, Aliağa’ya sadece 36 mil kala rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Yerel saatle 20:30’da geri döndü, gece 23:00’te hedef liman bilgisini sildi ve rotasını İtalya / Cagliari olarak güncelledi. Gece yarısından itibaren ise tamamen bu hatta ilerlemeye başladı.” açıklamasında bulundu.

“İşgalcilere karşı uluslararası mücadelemiz daha da büyüyecek”

Son olarak, işgalcilere karşı uluslararası mücadelenin daha çok büyüyeceğini belirten Türkiye İşçi Partisi İzmir İl Örgütü, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:“Bu veriler; MarineTraffic, VesselFinder, ShippingExplorer ve S&P Global kayıtlarıyla teyitlidir. Bu bir tesadüf değil. Bu, örgütlü gücün sonucudur. Aliağa’da kurulan irade şunu göstermiştir: Limanlarımızı, Katil İsrail'in savaş ticaretinin üsleri haline getirilmesine izin vermeyeceğiz. Bugün bir gemi döndü. Yarın bu kirli ticaretin tamamını durduracağız. Bu daha başlangıç. İşgalcilere karşı uluslararası mücadelemiz daha da büyüyecek.”