Kurban Bayramı öncesi eksiklerini tamamlamak isteyen milyonlarca vatandaş, temel gıda ve ihtiyaç alışverişi için zincir marketlerin yolunu tutuyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan 9 günlük tatil kararı ve idari izin genelgesi kamu çalışanlarını kapsarken, perakende sektörünün durumu en çok araştırılan konular arasına girdi. Pazartesi gününe denk gelen 25 Mayıs tarihinde A101, BİM ve ŞOK gibi yaygın market ağlarının nasıl bir mesai uygulayacağı belli oldu.

25 MAYIS'TA MARKETLER AÇIK MI?

Kurban Bayramı öncesindeki idari izin kararı sonrası bazı işletmelerin kapalı olup olmayacağı merak ediliyordu. Ancak 25 Mayıs Pazartesi günü için alınan tam gün idari izin kararı sadece kamu kurum ve kuruluşlarını kapsıyor. Özel sektörde hizmet veren bakkallar, manavlar ve zincir marketler bu karardan etkilenmiyor. Dolayısıyla 25 Mayıs tarihinde tüm marketler açık olacak ve vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

25 MAYIS A101, BİM VE ŞOK SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Türkiye'nin dört bir yanında binlerce şubesi bulunan A101, BİM ve ŞOK marketleri, idari izin günü olan 25 Mayıs Pazartesi günü normal çalışma takvimini uygulayacak. Özel bir bayram veya arife günü mesaisi söz konusu olmadığı için zincir marketler sabah saat 09.00'da kapılarını açacak. Müşteriler, akşam saat 21.00'e kadar bu marketlerden alışverişlerini yapabilecek. Marketler saat 21.00 itibarıyla kapanacak.