Dağların arasına sıkışmış bir koridor gibi duran ilçe, deniz melteminin içeri girmesine izin vermeyen yüksek rakımlı tepeler yüzünden devasa bir ısı adasına dönüşüyor. Gün ortasında gölgede bile durmanın zorlaştığı Bayındır'da, bahar aylarının yumuşak havasından eser kalmıyor.

ÇİÇEK SERALARI BÜYÜK RİSK ALTINDA

İlçenin ekonomisi tamamen süs bitkiciliği ve çiçek üretimine dayanıyor. Ancak aniden bastıran bu ekstrem sıcaklar, naylon ve cam seraların içindeki bitkiler için ölümcül bir tehlike yaratıyor. Sera içindeki sıcaklığın 50 derecelere yaklaşması, üreticileri panik içinde gölgelendirme tozları ve havalandırma fanları kullanmaya itiyor. Sulama maliyetlerinin fırlaması bir yana, narin çiçek türlerinin yanıp kurumaması için saniyelerle yarışılıyor. Çiçekçilik kooperatifleri, iklim krizinin artık ilçenin kapısına dayandığını ve örtü altı yetiştiriciliğinde yeni teknolojilere geçilmesinin şart olduğunu belirtiyor.

SOKAKLAR SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Sıcağın vurduğu ilçe merkezinde gündelik hayat ciddi bir darbe yedi. Bayındır'ın meşhur dar sokaklarında ve tarihi çarşısında öğle saatlerinde tek tük insan görmek bile zor. Kahvehanelerde oturan vatandaşlar devasa vantilatörlerin önünde serinlemeye çalışıyor. İlçedeki okullarda öğrencilerin teneffüslerde güneş altında kalmaması için idareciler tarafından sıkı önlemler alındı. Asfalt erimeleri yüzünden köy yollarında ulaşım aksarken, Bayındır halkı bu ağır hava şartlarının yaz boyu sürecek olmasının endişesini taşıyor.