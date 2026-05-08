Ekranların dev bütçeli yapımları arasında gösterilen ve yıldız oyuncu kadrosuyla büyük heyecan yaratan diziden izleyicilerini üzen haber sızdı. Pazartesi akşamlarının zorlu reyting yarışında tutunmaya çalışan yapım, sosyal medyada ciddi bir popülerlik yakalasa da bu durumu televizyon ekranına tam olarak yansıtamadı. Arka planda yaşanan yönetmen değişiklikleri ve yüksek maliyet sorunları sonrasında projenin fişi tamamen çekildi. Yaşanan bu ani gelişme üzerine vatandaşlar "Delikanlı dizisi bitiyor mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Fenomen dizinin hayranları, büyük bir beklentiyle başlayan projenin ne zaman ve nasıl biteceğini büyük bir merakla araştırıyor.

DELİKANLI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş gibi son dönemin yıldız isimlerini bir araya getiren dizi, ekran macerasını noktalıyor. Yayın hayatına çok iddialı bir tanıtım süreci ve yüksek hedeflerle giren proje için kanaldan erken final kararı çıktı. Başrol oyuncularının sergilediği başarılı performanslara ve etkileyici senaryosuna rağmen dizi, televizyon ekranlarında beklenen izlenme oranlarının çok altında kaldı ve yapım şirketi hikayeyi sonlandırmaya karar verdi.

DELİKANLI DİZİSİ KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Geniş oyuncu kadrosu ve iddialı hikayesiyle dikkat çeken dizinin ne zaman biteceği de netlik kazandı. Kulislerden sızan ve izleyicileri üzen son bilgilere göre sevilen yapım, önümüzdeki günlerde yayınlanacak 7. bölümü ile ekranlara kesin olarak veda edecek. Dizinin takipçileri, sadece yedi hafta süren bu kısa serüvenin sonunda karakterlerin hikayesinin nasıl toparlanacağına tanıklık etmek için son kez ekran başına geçecek.

DELİKANLI DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR, SEBEBİ NE?

Sektörün en çok konuşulan işlerinden biri olan yapımın bu kadar erken final yapmasının arkasında yatan temel sebep, devasa maliyetler ile reyting sonuçları arasındaki büyük dengesizlik olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 32 milyon lira gibi dudak uçuklatan bir bütçe ile çekilen dizi, pazartesi akşamları yayınlanan rakiplerinin gerisinde kaldı.

Maliyetin yanı sıra kamera arkasında yaşanan değişimler de dizinin gidişatını etkiledi. Senaryosunu Aybike Ertürk'ün kaleme aldığı projede, ilk bölümlerin reji koltuğunda oturan usta yönetmen Zeynep Günay 5. bölüm itibarıyla görevini devretti. Yaşanan bu reji değişikliğinin getirdiği kan kaybı ve istenmeyen reyting sonuçları birleşince, kanal yönetimi büyük umutlarla başlayan diziyi 7. haftasında sonlandırma kararı aldı.