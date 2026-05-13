Son Mühür/ Emine Kulak- CHP Lideri Özgür Özel cuma günü İzmir’e gelmesi bekleniyor. İzmir’in Bayraklı, Karşıyaka, Buca ve Narlıdere belediyelerinde görev yapan memurların TİS haklarına yönelik yaşanan krizde henüz uzlaşma sağlanamadı. Bu yüzden memurlar Özel’in İzmir’e geldiğinde iş bırakacaklarını ve eylem yapacaklarını belirtti. Bu yüzden CHP İzmir İl Başkanlığı devreye girdi. Memurların örgütlü olduğu sendikanın yöneticileri ile bugün saat 16:00’da CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç bir görüşme gerçekleştirdi.

Buca ve Narlıdere'de uzlaşı

Diğer sendikalar adına da açıklama yapan Tüm Bel Sen 2 Nolu Şube Başkanı Nihat Filiz, “Görüşme yapıldı. Buca Belediyesi'nde mevcut TİS eskisi gibi devam edecek. Geriye dönük alacaklarla ilgili yeniden görüşülecek plan yapılacak. Konuşulanlara sadık kalınacağı belirtildi. Narlıdere'de ise eski tarzda, mevcut sözleşme ödemelerine uyum sağlanacak şekilde ödeme yapılacak" dedi.

Özgür Özel'in geldiği gün yapılacak eylem Bayraklı'ya bağlı

Özgür Özel'in geldiği gün yapılacak eylemin Bayraklı Belediyesi'nden çıkan karara bağlı olduğunu söyleyen Filiz, "Bayraklı belediye başkanı İrfan Önal ile yarın saat 10:00’ da görüşeceğiz müzakere masası kurulacak. Eylem ve etkinlikler hakkında da bu görüşme sonrasında bilgi vereceğiz. Cuma günü ise Özelin geldiğinde yapılacak eylemler yarınki Bayraklı Belediyesi ile yapacağımız görüşme sonucuna göre şekillenecek. Eğer uzlaşma çıkarsa eylem ve etkinlikler yapılmayacak. Bayraklı belediyesinde müzakere masasında çözüme kavuşmaya çalışacağız. İzmir ortalamasında TİS yapıldığında her türlü müzakereye varız. Yarınki görüşme sonucuna göre cuma günü yapılacak eylemler belli olacak. Görüşmeyi Çağatay güç istedi. İsteğe icabet ettik" diye konuştu.