Nüfus yoğunluğu ne kadar fazla olursa olsun, etrafındaki tarım çemberinin gücü sayesinde İzmir pazarları her daim taze ve nispeten erişilebilir kalmayı başarır. Mayıs ayı, İzmirli için Kordon'da esen tatlı İmbat kadar, Bostanlı, Şirinyer veya Hatay pazarlarındaki o renk cümbüşü ve ucuzluk şenliği anlamına da gelir. İzmir halkının otlara ve yeşilliklere olan efsanevi düşkünlüğü, bu ayda arzın tavan yapmasıyla mükemmel bir ekonomik avantaja dönüşür.

EGE OTLARINDA FİYAT DİBİ GÖRÜYOR

İzmir mutfağı yeşilliksiz düşünülemez. Mayıs ayında baharın tüm coşkusu toprağa yansırken, köylülerin sabahın erken saatlerinde kasalarla pazara getirdiği yapraklı sebzeler fiyat açısından en cazip dönemini yaşar. Özellikle böreklerin, kavurmaların ve gözlemelerin ana malzemesi olan ıspanak, mevsimin son demlerine girilirken elden çıkarılmak istendiği için kilo bazında son derece ucuz rakamlara satılır. Bunun yanında, kahvaltı sofralarından eksik edilmeyen roka, kuzu kulağı ve maydanoz, destesi öylesine cüzi miktarlara iner ki, pazarcılar genellikle "üç bağ alana bir bağ bedava" gibi kampanyalarla bu hızlı bozulan yeşillikleri tüketiciyle buluşturur.

YARIMADA'NIN İNCİSİ: ENGİNAR VE BARKINDAKİLER

Urla, Çeşme ve Karaburun üçgeninden İzmir merkezine akan devasa bir hasat, mayıs ayında pazarın seyrini değiştirir. Bu bölgenin en ünlü ürünü olan enginar, mayıs ayında tarlada bollaştığı için, önceki aylara kıyasla çok daha makul ve alınabilir bir fiyata geriler. Seyyar satıcıların leğenler içinde soyarak sattığı enginarlar, İzmirli ailelerin karaciğer detoksu için bolca tükettiği ve mayıs ayında ucuzlayan en karakteristik sebzedir. Aynı topraklardan gelen bakla da, enginara yarenlik ederek pazarın en hacimli ve fiyatı en düşük tencere yemekliklerinden biri olma özelliğini korur.

BAHAR YAĞMURLARININ BÜYÜTTÜĞÜ LEZZETLER

İzmir'in ılıman havası kök sebzelerin taze taze tüketilmesine de olanak tanır. Salatalara renk ve tat katan, bahar aylarının hızlı büyüyen toprak altı ürünü turp ve havuç, bu geçiş ayında elde kalmaması adına oldukça indirimli etiketlerle tezgahlara dizilir. Tüketiciler, sıcak yaz ayları tam olarak bastırmadan önce, hem ferahlatıcı hem de maliyeti son derece düşük olan bu ürünlerle filelerini doldurmanın keyfini çıkarırlar. Pazar yerlerindeki o kendine has bağırış çağırışlar arasında, bu yeşil ve taze sebzeler İzmir ekonomisinin en masum harcamalarıdır.