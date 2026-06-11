Son Mühür- İzmir Otogarı'nın tam karşısında bulunan Point Bornova AVM, yatırımcıların iştahını kabartıyor.

Özelleştirme İdaresi, TMSF'nin kayyım olarak atandığı Nokta Bornova Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait taşınmazları 15 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla satışa çıkarmıştı.

Kavuklar Grubu'na yönelik soruşturma nedeniyle 2015'de el konulan şirket 2021'de Kavuklar Gruba iade edilmiş, grubun projeyi tamamlayamaması nedeniyle 14 Mart 2025 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan ilanla TMSF, Nokta Bornova Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ikinci kez kayyum atanmıştı.



39 bin metrekarelik kiralanabilir alanı olan AVM'de ihale kapsamında 145 adet taşınmaz da el değiştirecek.

1 milyar 700 milyon 200 bin lira olarak belirlenen muhammen bedelli ihale için şu ana kadar beş şirketin harekete geçtiği öğrenildi.

170 milyon 20 bin lira teminat bedeli olan ihale için son başvuru tarihi olarak 16 Haziran saat 16.00 olarak belirlenmişti.

İhale 17 Haziran'da...



İzmir tarihinin en büyük ihalelerinden biri olarak öne çıkan ihale 17 Haziran tarihinde, saat 14:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacak.

Kapalı zarfla verilen ilk tekliflerin ardından açık artırmaya hak kazananların listesi oluşturulup, açık ihale yöntemiyle Point Bornova AVM'nin yeni sahibi belli olacak. Eğer açık artırma sonucunda teklifler kurulun beklediği seviyeye ulaşmazsa, 19 Haziran tarihinde pazarlık usulüyle süreç tamamlanacak.

