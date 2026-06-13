MHP’nin son dönemde uyguladığı politikalar istifaları da peşinde getirdi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Teşkilatında, Honaz ve Tavas ilçe başkanlarının görevlerinden istifa ettikleri bildirildi.

Hem rahatsızlık, hem politika sebepleriyle istifalarını veren MHP Honaz İlçe Başkanı Hüseyin Buran ile MHP Tavas İlçe Başkanı İbrahim Çavuşlu, görevlerinden kendi talepleri doğrultusunda ayrıldıklarını kamuoyuna duyurdu.

Uygulanan politikaya duyulan rahatsızlık!

3 dönemdir MHP Honaz İlçe Başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Buran, yaptığı yazılı açıklamada, partiye olan bağlılığının sürdüğünü ancak son dönemde il yönetiminin uyguladığı politikalardan duyduğu rahatsızlık nedeniyle istifa kararı aldığını belirtti. Buran, açıklamasında, "Mensubu olmaktan gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi’nden, Denizli ili Honaz ilçesinde üç dönemdir MHP İlçe Başkanlığı yapmaktayım. Son zamanlarda il yönetiminin uyguladığı politikalardan dolayı duyduğum rahatsızlık nedeniyle görevimden istifa ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyururum" ifadelerine yer verdi.

“Partimizin her daim yanında olmaya devam edeceğim”

MHP Tavas İlçe Başkanı İbrahim Çavuşlu ise istifasının ardından da partinin her zaman yanında olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir süre büyük bir onur ve sorumlulukla yürüttüğüm Milliyetçi Hareket Partisi Tavas İlçe Başkanlığı görevimden kendi talebim doğrultusunda ayrılmış bulunuyorum. Görev sürem boyunca birlikte çalıştığım teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarıma ve desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Partimizin her daim yanında olmaya devam edeceğim. Ömrümün sonuna kadar partimin bir neferi olarak yaşayacağım. Rabbim Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye uzun ömürler versin. Yolunda ve izinde durmadan son nefesime kadar MHP neferi olacağım. Ülkücü kenara çekilir, bekler; ancak devletin ve milletin bekası tehlikeye girdiğinde ilk öne atılan odur"