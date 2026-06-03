Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kauçuk fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesis içerisindeki malzemelerin hızla tutuşması üzerine çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye aracı, sağlık görevlisi ve güvenlik gücü yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin çevre binalara ve fabrikanın diğer bölümlerine sıçramasını engellemek için tesise dört bir yandan müdahale ediyor.

Polis ekipleri ise fabrika çevresinde şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenme veya yaralanma ihtimaline karşı olay yerinde hazır bekletiliyor.

Siyah dumanlar kent genelinden görülüyor

Yanan maddenin kauçuk olması sebebiyle fabrikadan gökyüzüne yoğun bir duman tabakası yükseliyor. Bu siyah dumanlar, Pamukkale ilçesinin yanı sıra Denizli kent merkezinin birçok noktasından da net bir şekilde seçilebiliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni, söndürme ve soğutma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılacak incelemelerle netlik kazanacak.

