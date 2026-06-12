Denizli’nin Çameli ilçesinde feci bir traktör kazası meydana geldi. Kazada 60 yaşındaki Cemal Yıldırım hayatını kaybetti. Kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücünün olay yerinde vefat ettiği ifade edildi.

Kontrolden çıkarak devrildi!

Kaza, Çameli ilçesine bağlı Kalınkoz ile Yaylapınar mahalleleri arasındaki yolda gerçekleşti.

Gelen bilgiler çerçevesinde seyir halindeki traktör, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolünü kaybederek devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarının ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti.

Olay yerinde hayatını kaybetti!

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda, devrilen traktörün altında kalan Cemal Yıldırım’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenaze Adli Tıp Kurumu’na götürüldü!

Hayatını kaybeden Cemal Yıldırım’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Eğitim camiası yasta!

Cemal Yıldırım’ın uzun yıllar Çameli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hizmetli olarak görev yaptığı ve emekli olduktan sonra yaşamını ilçede sürdürdüğü ifade edildi.