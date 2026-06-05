Denizli’de dün akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırı faciayı da beraberinde getirdi. Pamukkale'de eski erkek arkadaşının pompalı tüfekle hedef aldığı Azerbaycan uyruklu kadın, kaldırıldığı hastanede haytanı kaybetti. Olay sırasında kadının 8 yaşındaki oğlunun da araçta bulunduğu ifade edildi.

Art arda ateş açtı!

Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi Şehit Doktor Munise Özcan Caddesi’nde gerçekleşti. İddialar çerçevesinde Azerbaycan uyruklu Metanet Altunpolat (35), oğlu ve kız kardeşi Turna K. ile birlikte park halindeki otomobile bindiği esnada eski erkek arkadaşı Sabit Ö. geldi.

Şüpheli, yanında bulunan pompalı tüfekle otomobile art arda ateş açtı.

Sağlık ekipleri olay yerine intikal etti!

Çevredeki vatandaşların ihbarının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Yaralı iki kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü.

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Metanet Altunpolat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

