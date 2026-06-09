Son Mühür / Atakan Başpehlivan Eski Kültür ve Turizm Bakanlarından, geçmiş yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi’nde de önemli görevler üstlenmiş olan politikanın önemli isimlerinden Ertuğrul Günay, CHP’nin TBMM’de gerçekleşen grup toplantısı öncesinde meclis kapısında gerçekleşen süreci Son Mühür’e değerlendirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Günay: CHP’de yaşanan durum çok fazla hayal kırıklığı yaratıyor

Demokrasiyi yaşatanın muhalefet olduğunu aktaran ve CHP’nin kendi sorunlarıyla bu kadar ilgilenmesinin kaygı verici olduğunu vurgulayan Ertuğrul Günay, yaşananların çok hayal kırıklığı yarattığını belirterek, “Ülkenin bu kadar çok sorunu varken Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendi içindeki problemlere bu kadar yoğunlaşması ve orada boğulması gerçekten kaygı vericidir.

Çünkü iktidar her ülkede ve rejimde vardır yorulurlar ve yıpranırlar ancak demokrasiyi yaratan muhalefettir, yeni fikirlerdir. O yeni fikirlerin yarattığı ışıktır. Yani demokrasiyi, muhalefet yaşatır. Ne yazık ki şu anda muhalefet kendi iç sorunlarına boğulmuş gözüküyor.

Bir taraftan 13 yıl genel başkanlığı yapmış bir insan, öbür tarafta bütün mesaisini onunla harcayan bir grup insan. Bu insanlar bir türlü ortak çözüm yolu bulamıyorlar. Çok fazla hayal kırıklığı yaratan bir tablodur bu üzüntüyle izliyorum.” şeklinde konuştu.

“Ben kişisel kırgınlığımı parti düşmanlığına dönüştürmedim”

Öte yandan, geçmiş yıllarda CHP’de ve SHP’de yaşanan kurultayların hiçbirinde böylesine karışık bir durumun ortaya çıkmadığını savunan Günay, kendisinin yıllar önce CHP’den ihraç edildiğini ancak hiçbir zaman kırgınlıklarını parti düşmanlığına çevirmediğini aktararak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Gerek CHP’de, gerek SHP’de kıran kırana kurultaylar oldu ama sonuca herkes saygı gösteriyordu beni örneğin 30 yıllık emeğime rağmen Sayın Baykal ve yönetimi ihraç etti ancak ben bu derece bir tepki göstermedim.

Ben kişisel kırgınlığımı parti düşmanlığına dönüştürmedim, şimdi hepsi yapılıyor maalesef çok üzüntü duyuyorum. Onca yıl emek verdiğim yapının bu şekilde olması beni dehşete düşürüyor ve esas ben ülkem için üzülüyorum, bakalım sonumuz ne olacak.”