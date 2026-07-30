Son Mühür- Çeşme halkının üç yıldır sürdürdüğü sert direnişe ve kurumların olumsuz görüşlerine rağmen Bakanlık, Musalla Mahallesi'ndeki doğal SİT alanına GES yapılması için "ÇED Olumlu" kararı vererek süreci onayladı. Alaçatı yakınlarında bulunan ve piyasa değeri 240 milyon doları bulan 600 dönümlük hazine toprağı, yenilenebilir enerji bahanesiyle Sabancı ve Alman E.ON ortaklığındaki Enerjisa'ya 49 yıllığına devredilme noktasına geldi. Yaşananları kamu arazisine el koyma hamlesi olarak gören bölge halkı ve sivil toplum kuruluşları, kararı iptal ettirmek üzere kapsamlı bir hukuk savaşı başlatıyor.

Çeşme’nin göbeğindeki 600 dönümlük cennet parçası göz göre göre gidiyor. İzmir'in Çeşme ilçesinde Musalla Mahallesi’ndeki deniz manzaralı, doğal SİT alanı ve birincil tarım arazisi üzerine güneş santrali (GES) kurulması için düğmeye basıldı. Bölge halkının üç yıldır seslerini yükselttiği "İstemiyoruz" diye bağırdığı projeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nihai onayı verdi. ÇED Olumlu kararı çıktı.

Söz konusu yer öyle alelade bir arsa değil. Alaçatı'ya komşu, denize sıfır, değeri neredeyse 240 milyon doları bulan devasa bir hazine arazisi. Bu paha biçilemez mülk, arkasında yüzde 40 Sabancı, yüzde 40 Alman E.ON ortaklığı bulunan Enerjisa’ya tam 49 yıllığına kapatılmak üzere. Sebebi ise yenilenebilir enerji...

Toplantılar yapılamadı ama onay çıktı

Süreç baştan sona skandal. Bakanlığın "halkı bilgilendirme" adı altında yapmaya çalıştığı ÇED toplantılarını Çeşmeliler defalarca bastı. İnsanlar salona girmedi, görevlileri konuşturmadı. "Biz sizin vereceğiniz bilgiyi de projeyi de istemiyoruz" dediler.

İtiraz eden sadece mahalleli de değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi bile resmi yazıyla uyardı Bakanlığı: "Burası tarım arazisi, dokunmayın."

Çeşme Kent Konseyi, çevre dernekleri, sivil toplum... Hepsi dilekçe verdi, itiraz etti. Hiçbiri takılmadı. Süreç, masa başında sonucu zaten belirlenmiş bir formaliteden ibaret kaldı.

Yargı yolu göründü

Olay artık mahkemelik. ÇEŞÇEP, Bakanlığın verdiği bu kararı yargıya taşımak için evrakları hazırladı. Önümüzdeki günlerde iptal davası açılıyor.

Sakızıyla, enginarıyla, kavunuyla bilinen Çeşme’nin köylüsü ve esnafı kararlı. "Toprağımızı bu açgözlülüğe kurban etmeyeceğiz" diyorlar.



